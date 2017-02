Kaisa Mäkäräisen harrastajahiihtäjistä koostuva tiimi rynnisti heti johtoon

Liikunta-alan yritys Polar käynnisti helmikuun ajaksi leikkimielisen hiihtokilpailun, jossa urheilutähtien kokoamat tiimit kilpailevat toisiaan vastaan.

Myös Kaisa Mäkäräisellä on kisassa oma tiiminsä. Tarkoituksena on saada tiimille helmikuun aikana kasaan hiihtokilometrejä mahdollisimman paljon. Kilometrit tallennetaan Polar-tuotteen, kuten urheilukellon avulla.

Polarin kilpailussa on mukana kuusi urheilijaa, jotka ovat kaikki eri maista. Mukana on esimerkiksi Saksan Erik Lesser ja Yhdysvaltojen Kikkan Randall.

Kaisa Mäkäräisen kokoama tiimi rynnisti heti johtoon, sillä nyt kilpailun toisena päivänä tiimi on ensimmäisellä sijalla. Kilometrejä on jo kasassa 1 353, kun toisena tällä hetkellä olevalla Sergey Ustiugovin tiimillä on kasassa 1 287.

Kaisa Mäkäräisen, tai halutessaan jonkin muun urheilijan tiimiin voi osallistua täällä.