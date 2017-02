Liigan hallitus vahvisti Ilveksen sakon – maksettavaa 100 000 euroa

Jääkiekon Liigan hallitus on hyväksynyt sarjan johtoryhmän ehdotuksen Tampereen Ilveksen sakottamisesta 100 000 eurolla Michael Keräsen pestaamisen vuoksi. Keränen oli aloittanut kauden KHL:n Jokereissa.

Liigan joukkueet ovat sopineet, että liigajoukkueet eivät saisi kesken kauden ottaa riveihinsä kauden Jokereissa aloittaneita kiekkoilijoita.

Jääkiekkoilijoiden pelaajayhdistyksen toiminnanjohtaja Jarmo Saarela tuomitsi Liigan toiminnan.

– Olen edelleen hämmentynyt Liigan päätöksestä. Liiga voi sakottaa Ilvestä, mutta päätöksen perusteluilla on suuri merkitys pelaajien vapaalle liikkuvuudelle. Kyse oli työttömästä pelaajasta, Saarela sanoi.

Keränen aloitti kauden KHL-joukkue Jokereissa, mutta helsinkiläisseura purki hänen sopimuksena marraskuussa vaisusti sujuneen alkukauden jälkeen. Joulukuun alussa Keränen siirtyi Ilvekseen.

– Olemme lähettäneet tiedustelun rekisteröidyille pelaaja-agenteille siitä, että miten monen pelaajan siirtoon tämä on vaikuttanut kolmen viime kauden aikana. Sen jälkeen mietimme, minkälaisiin toimiin ryhdymme, Saarela vihjaisi.

Liigan verkkosivuillaan julkaiseman tiedotteen mukaan sopimus "on toiminut hyvin ja se on ollut kiekkoyhteisön tiedossa". Saarela on eri mieltä.

– Syksyllä 2014 tästä oli huhuja, ja jo silloin sanoimme, että tuomitsemme sen jyrkästi, jos sellainen on.