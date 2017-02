Sopanen säkenöi – SaiPan asema jumbona tukevoitui

SaiPa ja Pelicans tarjosivat harvalukuiselle lappeenrantalaisyleisölle paljon maaleja sisältäneen liigakamppailun torstaina.

Virheiden sävyttämä ottelu päättyi Pelicansin juhliin maalein 6–4. Lahtelaiset kukistivat SaiPan tällä kaudella jo viidennen kerran. Näistä otteluista pisteet ovat nyt menneet Pelicansille peräti 11–1.

Pelicansin ykkösvitja oli tulessa. Vili Sopanen nautiskeli tehot 3+1, Antti Erkinjuntti 2+1 sekä Juhani Tyrväinen 0+2.

– Totta kai ketjun onnistumiset ruokkivat itseluottamusta. Olemme jo pidemmän aikaa pelanneet hyvin. Sopasen viime aikojen vire on ollut kyllä häikäisevä. Vili on viekas veijari, jonka rinnalla on hauska pelata, Erkinjuntti suitsutti joukkuetoveriaan.

Voiton turvin Pelicans tarrasi yhä tiukemmin kiinni suoraan pudotuspelipaikkaan. SaiPan asema liigan jumbona ei ole kadehdittava.

– Kummatkin joukkueet lahjoittivat tukun maaleja. Hävisimme tämän kamppailun molempien maalien edessä. Vastustaja oli nälkäisempi ja vahvempi. Neljällä tehdyllä maalilla pitäisi jäädä jotain käteenkin, sanoi lappeenrantalaisten päävalmentaja Ari Santanen allapäin.