Kyllönen nopein naisten SM-sprinttihiihdossa, Hakola miehissä

Kainuun Hiihtoseuran Anne Kyllönen on voittanut sprinttihiihdon SM-kultaa Keuruulla. Kerttu Niskanen oli toinen ja Laura Mononen kolmas. Kisa käytiin vapaalla hiihtotavalla.

Ristomatti Hakola katkaisi maastohiihdon SM-kisoissa kaatumisten sarjan, joka on varjostanut häntä alkuvuoden maailmancupeissa. Jämin Jänteen Hakola pysyi miesten sprinttifinaalissa pystyssä ja hiihti SM-kultaa.

– Toivottavasti se kaatuminen loppui nyt tähän, Hakola tuumasi Keuruulla.

Hakola alkaa olla varma nimi MM-Lahteen, ja hän hioo kisakuntoaan ensi viikosta alkaen Saksan Ruhpoldingissa. Kaikki Lahteen huomenna valittavat sprinttihiihtäjät suuntaavat samoihin maisemiin ja pitävät vielä parin päivän MM-leirin Lahdessa ennen kahden viikon kuluttua Otepäässä hiihdettävää maailmancupia. Virossa on ohjelmassa viimeinen sprinttikisa ennen kauden huipennusta.

Sprintti on Lahden MM-hiihtojen avausmatka 23. helmikuuta. Hakolan lisäksi tämän päivän mitalisteista siihen valittaneen hopeaa hiihtänyt Anssi Pentsinen. Hän arvioi Keuruun parhaaksi anniksi palautumistaan ensimmäisen pudotuserän jälkeen.

– Pystyin sen jälkeen hiihtämään vielä kaksi hyvää hiihtoa, Pentsinen sanoi.

Ville Nousiaiselle sprintin pronssimitali oli yllätys, ja hän koki päässeensä mitalille onnenkin avulla. Matias Strandvall menetti tasapainonsa finaalissa hiihdettyään Hakolan suksille ja jäi neljänneksi.

Nousiainen on kokenut hiihtäjä, mutta hänen tämä kautensa on ollut odottamattoman vaisu. Kouvolalaisella on ongelmia keuhkojensa kanssa, varsinkin kun tarvitaan kansainvälistä vauhtia.

– Näihin kisoihin terveys riittää, mutta kun tarvitaan hapenottoa, limaa kertyy kurkunpäähän törkeän paljon. Olen käynyt tällä viikollakin pari lääkärihommaa, ja katsotaan, jos se lähtisi toimimaan, Nousiainen kertoi.

Välierässä karsiutunut Martti Jylhä suomi itseään ylimielisestä hiihdosta. Kausi ei ole tuonut odotettua menestystä, vaikka harjoituskausi toi ennätyksiä testeissä ja elimistö on tuntunut hyvältä.

– Olen viimeiset kaksi kuukautta harjoitellut onnistuneita harjoituksia. Nyt aika-ajossa pystyin hiihtämään riittävän kovaa omalla hyvällä hiihtämisellä. Välierässä hiihdin vain tyhmästi, Jylhä sanoi.