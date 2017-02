Mikael Granlundille uran ensimmäinen hattutemppu NHL:ssä

Mikael Granlundin pelit jääkiekon NHL:ssä etenevät voimakkaassa myötätuulessa. Lauantain pelikierroksella Granlund oli hirmuvireessä, kun hänen seuransa Minnesota Wild kaatoi Vancouverin vieraskaukalossa 6–3.

Granlund mätti hattutempun eli kolme maalia ja oli lisäksi syöttämässä Mikko Koivun tekemää maalia. Isoveljensä näytöstä seurasi vastustajan riveissä Vancouver-hyökkääjä Markus Granlund.

Mikael Granlundille hattutemppu oli NHL-uran ensimmäinen.

– Hattutemppu ei ole minulle kovin tavallinen juttu. En edes muista, olenko tehnyt sellaista ikinä NHL:ssä, Granlund veisteli

– Iloisempi olen siitä, että palasimme voittokantaan. Nyt olemme jälleen oikealla tiellä, hän jatkoi.

Granlund on nakutellut tehopisteitä jo 12 perättäisessä pelissä. Pisteputki on Minnesotan seuraennätys.

"Ei innostu mistään"

Granlund on jo tässä vaiheessa kautta rikkonut yhden kauden piste-ennätyksensä NHL:ssä. Hänelle on tällä kaudella kirjattu 51 pelissä 15+33=48 tehopistettä, kun hänen tehopisteensä olivat viime kauden runkosarjan päätteeksi 82 ottelussa 13+31=44.

Lisäksi Granlundin plusmiinussaldo on muikea +30. Ero viime kauteen on huikea, sillä viime kaudella runkosarjan lopulla tuo lukema oli –12.

Minnesotan päävalmentaja Bruce Boudreau kehui suojattiaan vuolaasti lauantain pelin jälkeen.

– Granlund on erityinen pelaaja. Hän on hyvä pelinrakentaja, hän on hyvä luistelija, ja hän osaa puolustaa. En voi kehua häntä liikaa, Boudreau hehkutti Star Tribunelle.

Myös Minnesotan kapteeni Koivu oli lauantaina pelipäällä. Hän kuritti Vancouveria 1+1 tehopisteellä. Koivulta kysyttiin, innostuiko Granlund hattutempustaan.

– En usko, että hän innostuu ikinä mistään, kuului vastaus.

Minnesotan Jason Zuckerin mukaan Granlund hymyili nyt ensi kertaa tänä vuonna.

– Sikäli tämä oli hyvä juttu, Zucker virnisti.

Teräväinen auttoi Carolinan voittoon

Carolinan Teuvo Teräväinen puolestaan auttoi maalillaan Hurricanesin vieraskaukalossa 5–4-jatkoaikavoittoon New York Islandersista. Teräväinen iski Carolinan neljännen maalin toisen erän lopulla.

Bostonin maalivahti Tuukka Rask luisteli vaihtoon, kun Bruins kohtasi kotijäällään Toronton. Toronto voitti William Nylanderin hattutempun vauhdittamana 6–5. Kymmenen laukausta torjunut Rask pelasi ottelusta noin puolet.

Nashville Predatorsin maalivahti Pekka Rinne päästi vain yhden maalin, mutta sekin oli liikaa, kun Detroit voitti vieraspelinsä 1–0.

Coloradon Mikko Rantanen ja Winnipegin Joel Armia syöttivät kumpikin maalin, kun heidän seuransa ottivat yhteen. Winnipegin toiveet pudotuspeleihin pääsystä kokivat kolauksen, kun Colorado voitti 5–2.