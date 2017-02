Jääkiekon NHL:ssä Jyrki Jokipakan Calgary on hävinnyt ottelun New York Rangersia vastaan. New York Rangers vei voiton kotonaan luvuin 4–3. Jokipakka viiletti jäällä reilut 12 minuuttia.

Yön tynkäkierroksella ovat kohdanneet myös Washington ja Los Angeles sekä Edmonton ja Montreal. Washington vei kotonaan voiton selvin lukemin 5–0. Edmontonin ja Montrealin välinen peli ratkaistiin puolestaan vasta voittolaukauskisassa. Voittajaksi selvisi Edmonton luvuin 1–0.