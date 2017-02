Petteri Nummelin jätti norjalaisseuransa – palaa Turkuun?

Suomalaispuolustaja, 44, ei jatka pelejään Norjan jääkiekkoliigan Storhamarissa. Seura kertoi keskiviikkona, että tämän kauden kattanut sopimus on purettu yhteisymmärryksessä.

Iltalehti kertoi, että Nummelin on palaamassa kotikaupunkiinsa Turkuun. Lehden mukaan liigaseura TPS:aa todennäköisempi vaihtoehto Nummelinin uudeksi seuraksi on Mestiksessä pelaava TuTo, jonka kanssa Nummelin neuvotteli ennen Norjaan siirtymistään. TuTo on myös suunnitellut pitävänsä torstaina tiedotustilaisuuden.

Nummelin on pitkällä urallaan juhlinut maailmanmestaruutta, olympiahopeaa sekä Suomen ja Sveitsin mestaruutta. Hän on myös 139 NHL-runkosarjapelin veteraani. Suomeen hän palasi lähes 20 vuoden ulkomaankiertueen jälkeen kaudella 2012–13 ja pelasi kaksi viime kautta kasvattajaseurassaan TPS:ssa.