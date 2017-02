Nykky palaa salibandymaajoukkueen päävalmentajaksi

Petteri Nykky palaa miesten salibandymaajoukkueen päävalmentajaksi nelivuotisella sopimuksella, joka ulottuu tammikuuhun 2012 asti. Nykky valmensi Suomen MM-kultaan 2008 ja 2010.

– Aina on kunnia-asia saada valmentaa Suomen maajoukkuetta, mutta samalla on tiedostettava vastuu ja isot haasteet, joita meillä on edessä. Pahimmat kilpakumppanimme menevät koko ajan eteenpäin ja tekevät kaikkensa voittaakseen hallitsevan maailmanmestarin, Nykky sanoi.

Nykyn ensimmäisen päävalmentajakauden jälkeen salibandymaajoukkuetta valmensi Petri Kettunen, joka johti viime vuoden MM-kisoissa Suomen maailmanmestaruuteen.

Tällä hetkellä Nykky valmentaa salibandyliigassa Tampereen Classicia.

Nykky on toiminut valmentajana myös Sveitsin maajoukkueessa sekä golfissa. Suomen PGA palkitsi hänet vuoden golfvalmentajana 2015.