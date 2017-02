Ilonen karsiutui, Korhonen golfasi jatkoon Malesiassa

Golfari Mikko Ilonen karsiutui jatkokierroksilta miesten Euroopan-kiertueen kilpailussa Malesiassa. Mikko Korhonen sen sijaan selviytyi jatkoon.

Ilosen kahden kierroksen urakka päättyi 144 lyönnillä par-tulokseen.

– Annoin sen, mitä koneesta lähti, Ilonen totesi tiedotteessa.

Ilonen kertoi, että hänen on nyt "aika ottaa etäisyyttä Euroopan-kiertueen kilpailuihin".

– Palaan kehiin näillä näkymin huhtikuussa joko Marokon tai Kiinan kisoissa.

Korhonen kiilasi jatkoon tekemällä perjantain kahdella viimeisellä reiällä birdiet. Hän on lyönyt palloa 142 kertaa, joka on kaksi lyöntiä alle par-tuloksen. Kisaa johtaa itävaltalainen Bernd Wiesberger, joka on pelannut 12 lyöntiä alle par-tuloksen.