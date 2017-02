KooKoo aloitti tyhjennysmyynnin – kolme kärkipelaajaa HIFK:hon

Keskushyökkääjä Malinen on koonnut tällä kaudella pisteet 3+21, laitahyökkääjä Kantola saldon 14+9 ja puolustajien pistepörssin parhaimmistoon kuuluva O'Connor 6+15. Kolmikon sopimukset HIFK:n kanssa kattavat loppukauden.

Mieho on pelannut tällä kaudella HIFK:ssa 26 ottelua pistein 2+1=3, ja Saarelainen on merkkauttanut 22 ottelussa pisteet 2+1.

– Sarjataulukko ei valehtele, kautemme on mennyt täysin penkin alle. Rajusta loukkaantumiskierteestä johtuen pelaajabudjetti on mennyt pitkäksi ja tuloksellisesti vaisujen peliesitysten seurauksena ottelutapahtumatuotot jäävät suunnitellusta vajaaksi. Näiden yhteisvaikutus on niin suuri, että sopeuttamistoimenpiteitä on pakko tehdä. Se on tässä hetkessä ikävä, mutta tulevaisuuden kannalta ainut järkevä ratkaisu, KooKoon toimitusjohtaja Sakari Välimaa perusteli.