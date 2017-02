Fourcade korjasi erheensä takaa-ajossa

Ranskalainen Martin Fourcade korjasi sihtiään ampumahiihdon MM-kisojen toisessa henkilökohtaisessa kilpailussa ja nousi palkintojenjaossa tutulle paikalle takaa-ajokilpailun voittajana. Hochfilzenin mestaruuden jälkeen Fourcadella on kymmenen maailmanmestaruutta.

Fourcade jäi pikakilpailussa kahden ohilaukauksen takia kolmanneksi. Takaa-ajossa hän erehtyi vain kerran, toisella pystyammuntapaikalla.

Fourcade voitti kilpailun 22,8 sekunnin erolla Norjan Johannes Thingnes Böhön, joka oli toinen myös pikakilpailussa. Ampumahiihtoveteraani Ole-Einar Björndalen oli kolmas.

Björndalen, 43, on mitalimäärässä kaikkien aikojen menestyksekkäin talvilajien urheilija. Hänellä on muun muassa kahdeksan olympiavoittoa ja 20 MM-kisojen kultamitalia. Himmeämpiä mitaleita on karttunut niin, ettei niitä jaksa laskea.

Hochfilzenin pikakilpailun voittanut Saksan Benedikt Doll ampui takaa-ajossa kolme hutia ja tipahti 11:nneksi.

Olli Hiidensalo oli kilpailussa 36:s. Hänelle kertyi kolme sakkoa.