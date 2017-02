Olli Tuominen vei jälleen squashmestaruuden

Olli Tuominen voitti squashin Suomen mestaruuden 17. kerran urallaan sunnuntaina Espoossa. Tuorein titteli ei ole Tuomiselle vain yksi pitkässä jonossa.

– Tämä on ollut mulle yksi parhaimmista kausistani jo viime kesästä lähtien. Maailmalla kisapeleistä on toki jäänyt jotain puuttumaan ja sen seurauksena rankingkin on pudonnut. Mutta mulla on tosi hyvä fiilis ja se ruokkii mua eteenpäin. Näillä näkymin jatkan vielä seuraavan kauden, Tuominen kertoi.

SM-finaalissa Tuominen vei Matias Tuomea 11–8, 11–3, 11–8.

– Finaali oli hyvä peruskokonaisuus, peli oli hyvin koko ajan hallinnassa ja valitsemani taktiikka toimi, Tuominen summasi.

Naisten loppuottelussa Emilia Soini löi Riina Koskisen.