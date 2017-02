Leijonat ryhdistäytyi ja otti helpottavan voiton Ruotsista

Tshekki-pelissä täystyrmäyksen kokenut Leijonat osoitti luonnetta Ruotsin-turnauksen päätösottelussaan sunnuntaina. Suomi otti helpottavan 3–2-voiton isäntämaa Ruotsista.

Päävalmentaja Lauri Marjamäki kehui aiheestakin pelaajiensa asennetta ja sitkeyttä.

– Oli kuitenkin aika kova paikka. Vastassa oli kotiyleisönsä edessä pelannut Ruotsi, jolla oli laadukas ryhmä kasassa. Ensimmäinen maalimme kuvasi pelaajien tahtoa, kun kolme ukkoa rynni vastustajan maalille ja kiekko pomppasi takamuksen kautta tai jostain maaliin. Lisäksi blokkasimme ison määrän Ruotsin laukauksia, Marjamäki totesi.

Marjamäelle sunnuntainen voitto oli neljäs Leijonien päävalmentajana. Tappioita hänelle on Suomen päävalmentajana tullut 11. Sunnuntaista voittoa Marjamäki kuvaili arvokkaaksi.

– Kyllä sitä aina kaiken voiton eteen tekee. Isossa kuvassa tilanne on kuitenkin se, että olemme tällä kaudella tuoneet GM Jere Lehtisen kanssa ison määrän uusia kasvoja maajoukkueeseen. Se on näkynyt, ja välillä on ollut sellaista riittämättömyyden tunnetta. Pitkässä juoksussa tämä kuitenkin sataa Suomi-kiekon laariin.

Savinainen ja Koskinen vireessä

Suomi hävisi Ruotsin-turnauksessa kaksi peliä ja voitti yhden. Kaikki tekeminen tähtää tietenkin kevään MM-kisoihin, mutta mikä oli päättyneen turnauksen tärkein anti?

– Jokainen kokemus on valmennusryhmällemme tärkeä. Lisäksi olemme nyt nähneet osan pelaajista jo kaksi kertaa maajoukkueessa tällä kaudella. Nyt tiedämme, ketkä voisivat olla MM-kisaehdokkaita ja kellä on vielä matkaa kuljettavana, Marjamäki vastasi.

Tappara-tykki Veli-Matti Savinainen teki Ruotsia vastaan kaksi maalia. Ässien Jarno Kärki puolestaan viimeisteli ensimmäisen maalinsa miesten maajoukkueessa.

Leijonien maalivahti Mikko Koskinen oli myös vireessä. Hän torjui 34 laukausta.

– Näiden turnausten päätöspelit ovat usein sellaisia, missä katsotaan, kuka on kuka, Marjamäki totesi.