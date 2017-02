Ilves pinnistelee mukana pudotuspelitaistossa

Kotivoitot ovat tällä kaudella kiertäneet Ilvestä, mutta torstaina jääkiekkoliigan kierroksella se onnistui kukistamaan Tampereella HPK:n 4–0 (1–0, 1–0, 2–0).

Ilveksen edellinen kolmen pisteen kotivoitto irtosi marraskuun alussa.

– Puolustimme hyvin, emmekä päästäneet HPK:ta maalintekosektorille. Aika kaukaa joutuivat vetelemään, kertasi nollapelin pelannut Ilves-maalivahti Antti Lehtonen.

Ilveksen haaveet pudotuspelipaikasta pysyivät voiton ansiosta hengissä. Sen peli-ilme on kirkastumassa runkosarjan viime hetkillä.

– Kun on antanut vähän henkisesti periksi ja se tekeminen on valahtanut, niin heti on kolissut omiin plump. Nyt se piti, sanoi Ilveksen päävalmentaja Karri Kivi.

HPK:n alamäki alkoi jo avauserässä, kun Ilves karkasi alivoimalla hyökkäykseen kahdella nollaa vastaan ja teki maalin.

– Ensimmäinen ylivoimamme osoittaa sitä, mikä meidän kypsyysaste oli tähän iltaan. Se vaan viestii siitä, millä tavalla valmistautuminen oli mennyt, päivitteli HPK:n päävalmentaja Antti Pennanen.