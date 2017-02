Valmentaja Simo Valakarille potkut SJK:sta

SJK:n jalkapalloliigan mestariksi kaudella 2015 valmentanut Simo Valakari on irtisanottu tehtävästään.

Iltalehden mukaan Sixten Boström ottaa Valakarin paikan.

– Kauden jälkeen on käyty päävalmentajan kanssa kehityskeskusteluja ja useaan otteeseen on tullut ilmi, ettei yhteistä säveltä olla löydetty. Haluan kiittää Valakaria kuluneista neljästä kaudesta ja sinä aikana saadusta menestyksestä. Nyt on kuitenkin aika siirtyä eteenpäin, SJK:n puheenjohtaja Raimo Sarajärvi kertoi tiedotteessa.

Valakari aloitti SJK:n päävalmentajana vuonna 2012. Hänen alaisuudessaan SJK nousi pääsarjaan ja voitti Suomen mestaruuden.

Suomifutis.com kertoi perjantaina irtisanomisesta ensimmäisenä, ja SJK vahvisti tiedon hiukan myöhemmin.