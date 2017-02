Mikko Rantasen jatkoaikamaali ratkaisi voiton Coloradolle

Mikko Rantanen ratkaisi jatkoajalla Coloradolle voiton jääkiekon NHL-ottelussa Carolinaa vastaan. Rantasen lyöntilaukauksella Colorado nappasi 2–1-vierasvoiton Carolinasta, jonka riveissä Sebastian Aho ja Teuvo Teräväinen jäivät ilman tehopisteitä.

Rantanen on pelannut kelpo kauden, sillä hän on Coloradon sisäisessä pistepörssissä kolmantena. Suomalaishyökkääjä on kerännyt 51 ottelussa pisteet 12+15=27.

Myös Columbus ja Pittsburgh saivat toisistaan selvää vasta jatkoajalla. Kotijoukkue Columbus nappasi lopulta 2–1-voiton Brandon Dubinskyn jatkoaikaosumalla. Varsinaisella peliajalla Pittsburghille maalin iskeneen Ian Colen osumaan sai syöttöpisteen Jevgeni Malkin, jolla on nyt NHL-urallaan kasassa 500 syöttöpistettä.

Florida puolestaan haki Anaheimin kotijäältä 4–1-vierasvoiton.