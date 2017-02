Iivo Niskanen laittoi kierroksia mitalitoiveille

Maastohiihdon MM-mitalitoiveet ottivat tänään taas lisää kierroksia, kun Iivo Niskanen hiihti toiseksi Lahden kotikisojen kenraaliharjoituksessa Virossa. Niskanen oli kisan selvä kakkonen, sillä voittoon hiihtänyt Norjan Martin Johnsrud Sundby kukisti hänet 37,1 sekunnilla.

– Oli elämäni raskain 15 kilometrin kilpailu, Niskanen huokaisi sateisen kostealla maalialueella ja arvioi kisan raskauden johtuneen etenkin hitaasta ladusta.

Sundby on MM-suosikki, mutta Otepäässä kolmanneksi hiihtänyt Hans Christer Holund ei mahtunut Norjan MM-miehistöön.

Otepään onnistumisesta huolimatta Niskanen ei koe ottaneensa kotiyleisön mitalipaineita harteilleen, vaan pitää Matti Heikkistä yhä Suomen vahvimpana valttikorttina miesten hiihdossa.

– Matti on kuumin nimi. Tehdään hommia mahdollisimman hyvin ja toivotaan, että kunto on mahdollisimman kovalla tasolla, kun on pääkisa, Niskanen sanoi.

Tänään Heikkinen hiihti kuudesta kilometristä alkaen minuuttia myöhemmin lähteneen Sundbyn peesissä, jätti norjalaisen muutaman metrin päähän kisan lopussa ja päätyi kisan viidenneksi 58,1 sekunnin erolla voittajaan.

– Tuota vauhtia ei voi hiihtää huonossa kunnossa. Kunto on täällä, Heikkinen osoitti kehoaan, ja jatkoi, että kunto on vain "raipattava" ulos.

Kaikki suomalaiset hiihtivät tänään maailmancupin pisteille. Korkean paikan leiriltä Viroon tullut Sami Jauhojärvi oli 20:s, nousukuntoa väläytellyt Ville Nousiainen 23:s, Lari Lehtonen 24:s ja Perttu Hyvärinen 27:s.

Björgenin ylivoima häikäisi, Pärmäkoski tunsi vuoristoleirin vaikutukset

Korkean paikan leirin vaikutukset toivat Krista Pärmäkosken reisiin painetta maailmancupin kympin hiihdossa Otepäässä. Pärmäkoski oli perinteisen hiihtotavan kisassa kuudes, mutta jäi voittajaksi yltäneen Marit Björgenin vauhdista lähes puolitoista minuuttia.

– Oli tunne kuin reiteen puristaisi.

– Kolmas ja neljäs päivä ovat pahimmat, kun tullaan korkealta alas, Pärmäkoski selvitti eikä vaikuttanut huolestuneelta Lahden MM-hiihtoja ajatellen.

Kymppi perinteisellä on Pärmäkosken päämatka Lahdessa, ja se hiihdetään 28. helmikuuta. Pärmäkoski ennakoi jo ennen Otepäätä, ettei odota itseltään suuria Virossa juuri siksi, että vuoristoleiri on niin lähellä kisaa. Ohuessa ilmanalassa pidetyn leirin pitäisi kuitenkin pelata Pärmäkosken pussiin lähiviikkoina.

Björgenin kunto vaikuttaa joka tapauksessa raudanlujalta, ja hän on voittajasuosikki kaikilla niillä matkoilla, joille starttaa Lahdessa. Tänään Ruotsin Charlotte Kalla hävisi norjalaistähdelle 26,5 sekuntia, ja Norjan Heidi Weng lähes minuutin, vaikka oli kisan kolmas.

Johanna Matintalon 12. sija kympillä oli suomalaisittain jättiyllätys. Nuorten tuore MM-mitalisti päässee Lahdessa hiihtämään yhdistelmäkisan, koska Riitta-Liisa Roposen loukkaantuminen avasi hänelle paikan. Kympille valmennusjohto valinnee kokeneemmat kisaajat, vaikka 14:nneksi hiihtänyt Kerttu Niskanen, 15. sijalle päätynyt Aino-Kaisa Saarinen ja 17:nneksi hiihtänyt Laura Mononen hävisivät Björgenille yli kaksi minuuttia. Perjantaina kovan harjoituksen tehnyt Anne Kyllönen oli suomalaisten keskinäisessä vertailussa tänään huonoin, 30:s, lähes kolme minuuttia kärjen takana.