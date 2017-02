Näkökulma: "Turbo" törmäsi palloilun lainalaisuuksiin

Kun Ari Aaltonen (kuvassa) nimitettiin kesäkuussa 2015 Jokipoikien päävalmentajaksi, oli monien päällimmäinen tunne hämmästys. Täytyy myöntää, odotukset eivät itsellänikään olleet suuret – vaikka ”Turbo” oli tehnyt Jokipojissa pitkän työn, oli alla huolestuttavan pitkä tauko edustuskiekkoilusta.

Reilun puolentoista vuoden jakso todisti monet epäilykset vääriksi, potkuista huolimatta. Varsinkin ensimmäisellä päävalmentajakaudellaan Aaltonen joukkoineen pystyi yllättämään itsensäkin mukavalla menestyksellä. Pronssi oli enemmän kuin oli uskallettu odottaa.

Marraskuussa 2016 joensuulaisjoukkueen otteet alkoivat kääntyä alamäkeen. Hienojakin voittoja kyllä tuli silloin tällöin ja sarjasijoitus pysyi vahvan syksyn myötä odotusten hahlossa, mutta monesti esitykset olivat vaatimattomia: niistä alkoi loppua kohden huokua turhautuminen ja haluttomuus.

Kaiken kukkuraksi joukkue ei pystynyt enää haastamaan taktisesti edes sarjan häntäpään joukkueita, kuten IPK:ta ja RoKia. Aaltonen piiloutui usein maalinteon tehottomuuden taakse, mutta syyt taaperrukseen olivat paljon syvemmällä. Eväät oli jo syöty.

Aaltonen törmäsi lopulta palloilun simppeliin lainalaisuuteen. Valmentaja on ensimmäisenä tulilinjalla, kun takkuilu alkaa. Seurajohdon tehtäväksi ei jää muuta kuin etsiä seuraajaa.

Erottamisestaan huolimatta Aaltonen todisti monet epäilykset vääriksi. Seurahistorian ensimmäisen Mestis-pronssin saavuttamisen lisäksi edustusjoukkueessa debytoi liuta tulevaisuuden luottopelaajia. Moni muu valmentaja ei olisi rohjennut peluuttaa yhtä montaa junioria.

Jouni Variksen nimittäminen seuraajaksi jatkaa perusluonteeltaan Aaltosen aloittamaa tietä. Pitkän linjan joensuulainen kiekkomies tuntee seuran juniorit ja organisaation kuin omat taskunsa.

Variksen palkkaamiseen liittyy omat kysymysmerkkinsä, mutta toisaalta kyseessä on pykälää tutumpi ja turvallisempi vaihtoehto kuin Aaltonen. Valmentajanvaihdoksen ajankohta on kuitenkin kinkkinen, sillä runkosarjaa on jäljellä enää seitsemän ottelua.

Ensimmäisen haasteensa Jouni Varis saa keskiviikkona, kun Jokipojat kohtaa tärkeässä vierasottelussa Peliitat. Varis korosti heti alkuun rennon ilmapiirin palauttamista, joka on elintärkeää kevään menestymisen kannalta.

Variksen tuleva savotta ei ole helppo, ja epäilijänsä on takuulla hänelläkin. Pitkällä sopimuksella kiinnitetyn Variksen todellinen näytön paikka on nyt.