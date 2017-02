Iivo Niskanen valmistautuu kisoihin kotiladuilla - "Matkustaminen on yksi stressitekijä"

Kun suurin osa Lahden MM-laduille valituista suomalaishiihtäjistä huhki viimeistelypotkujaan ampumahiihtomekassa Saksan Ruhpoldingissa, kiipesi Iivo Niskanen tuttuakin tutuimmilla tiukoilla nyppylöillä Kuopion Puijolla, kertoo Savon Sanomat.



– En tiedä parempia harjoitusolosuhteita. Toki Keski-Euroopassa saattaa aurinko paistaa helmikuussa pitempään kuin Kuopiossa. Olen huomannut, että matkustaminen on minulle vaikeaa ja yksi stressitekijä. Minulle sopii paremmin, kun saan valmistautua arvokisoihin tutuissa kotioloissa, syödä normaaliruokaa ja tehdä samoja rutiineja.



– Ja kotona tulee päiviin muutakin ajateltavaa. Leireillä mieli pyörii helposti vain seuraavassa harjoituksessa tai kisassa, Niskanen perustelee.



Lahti ja MM-hiihdot ovat Niskaselle sanapari ”once in a lifetime”.



– Eivät kuulosta huonolta parilta. Tuskin saan urani aikana toista mahdollisuutta kotikisoihin.



Torstaina alkavat Pohjoismaisten hiihtolajien arvokisat ovat todellakin ainutlaatuinen mahdollisuus jokaiselle maajoukkuehiihtäjälle. Lataus Salpausselän laduille on näkynyt kunkin suomalaisurheilijan henkilökohtaisessa kauteen valmistautumisessa.



– Kaikki ovat suunnitelleet tekemisiään tarkemmin. Oma pieni lisäjännityksensä.



Niskasen tavoite on aloittaa Lahden MM-urakka järjestäjien supersunnuntaiksi nimeämänä päivänä 26. helmikuuta, kun maastohiihdon ohjelmassa ovat parisprintit perinteisellä.



– Jos siihen kutsu käy. Sehän on mukava laji, matkan kolmen vuoden takainen olympiavoittaja aprikoi.



– Lauantain skiathlon on kakkosvaihtoehtoni, jos en tule valituksi pariviestiin.

Lähde: Savon Sanomat