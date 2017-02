Isä vähättelee Max Verstappenin mestaruusmahdollisuuksia

Red Bull -kuljettaja Max Verstappen, 19, oli viime vuonna neljäs MM-sarjassa. Hän voitti yhden osakilpailun.

– On puhuttu paljon siitä, että hän voittaa nyt mestaruuden. Mielestäni se olisi vuosi liian aikaisin. Toki Maxilla on nyt enemmän kokemusta ja hän tuntee radat. Toivon, että hän voittaisi enemmän kuin yhden kilpailun tänä vuonna. Kolme tai neljä voittoa olisi kiva, ja se on mahdollista, Jos Verstappen tuumi hollantilaiskanava Ziggo Sportille.

Mercedes on hallinnut viime vuodet F1-sarjaa, ja huippumenestystä saadakseen Red Bullin ja Max Verstappenin pitäisi kuroa eroa umpeen.

– Odotukset ovat todella korkealla, entinen F1-kuljettaja Jos Verstappen totesi.