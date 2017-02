Lakers pestasi Magic Johnsonin urheilujohtajaksi

Koripallolegenda Earvin "Magic" Johnson on nimitetty NBA-seura Los Angeles Lakersin urheilutoimenjohtajaksi. Johnsonin pestaaminen on osa vaikeuksissa painivan Lakersin organisaatiouudistusta.

Seuran puheenjohtaja ja osaomistaja Jeanie Buss antoi potkut Lakersin GM:lle Mitch Kupchakille sekä varaurheilujohtaja Jim Bussille, omalle veljelleen.

Johnson, 57, johdatti pelaajana Lakersin viiteen NBA-mestaruuteen 1980-luvulla.

– Teen kaikkeni rakentaakseni voittamisen kulttuurin kentällä ja sen ulkopuolella. Meillä on loistava valmentaja Luke Walton ja hyviä nuoria pelaajia, Johnson sanoi.

Menestymään tottunut Lakers on voittanut 2000-luvulla viisi mestaruutta, mutta viime vuosina sen taso on romahtanut. Seura on jumittunut liigan häntäpäähän ja jää tällä kaudella neljättä kertaa perättäin pudotuspelien ulkopuolelle.