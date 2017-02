Jokipojat pelaa ensimmäistä kertaa Variksen johdolla - "Lähdetään yksinkertaistamaan peliä"

Jouni Varis on aiemmin valmentanut muun muassa Jokipoikien A-nuoria.

Jokipojat lähtee keksiviikkona Heinolaan hakemaan seitsemän ottelun mittaiseksi venähtäneen tappioputken katkaisua uuden päävalmentajan johdolla. Ari Aaltosen tilalle uudeksi käskyttäjäksi on nimetty joensuulaiselle kiekkoyleisölle tuttu Jouni Varis .

Heinolassa Jokipoikia odottava Peliitat on tällä hetkellä runkosarjassa sijalla seitsemän vain kaksi pistettä kuudentena olevaa Jokipoikia jäljessä, joten Heinolassa on luvassa todellinen kuuden pisteen peli. Ottelu alkaa keskiviikkona kello 18.30.

Mollivoittoisesti viime aikoina pelannut Jokipojat tiedotti maanantaina vaihtavansa päävalmentajaa. Päävalmentajana aloittaa Jouni Varis.

Minkälaiset ovat uuden päävalmentajan fiilikset tällä hetkellä?

– Kyllähän tässä ollaan into piukeena! Mutta kyllähän tämä on haastellinen tilanne. En ole aikaisemmin tullut tämmöiseen tilanteeseen, että valmentaja vaihtuu. Eihän nämä kivoja juttuja ole, tuore päävalmentaja Jouni Varis tuumaa.

– Olen aiemminkin ollut pää- tai apuvalmentajana, mutta olen tehnyt sitä aina työn ohella. Aikataulullisesti kun ajatellaan tätä joukkuetta, niin meillä on nyt eilinen ilta ja tämä ilta takana. Tällä viikolla kun on kolme peliä, niin voisi sanoa, että kohtuullinen haaste on. Tässä pitää tarkkaan laskelmoida, mitä joukkueeseen nyt tuodaan.

Minkälaisia peliä Jouni Variksen Jokipojat tulee pelaamaan?

– Me lähdetään yksinkertaistamaan peliä. Tässä on nyt kahden päivän aikana käyty pelaajille sapluunoita läpi. Pyrimme luomaan systeemin suhteellisen yksinkertaiseksi ja lähestymään peliä sen kautta. Huomisessa pelissä on tärkeää, että pelaaja uskaltaa pelata omilla vahvuuksillaan.

