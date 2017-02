Kataja taistelee jatkopaikasta FIBA Europe Cupissa - "Toivottavasti yleisö löytää paikalle"

Joensuun Kataja taistelee keskiviikkoiltana kotikentällään paikasta FIBA Europe Cupin kahdeksan parhaan joukossa. Kyseessä on neljännesvälierän toinen osaottelu saksalaista Telekom Baskets Bonnia vastaan.

Saksalaiset voittivat ensimmäisen osaottelun pistein 91-72, joten Kataja tarvitsee kotonaan vähintään 20 pisteen voiton. Jos Kataja voittaa 19 pisteellä, kamppailu etenee jatkoajalle.

Muuten joensuulaisten europelit ovat tämän kauden osalta ohi. Katajan päävalmentaja Greg Gibson on luottavainen ja uskoo omiinsa.

- Menetykset tulee pitää reilusti alle 20:ssa ja ottelun tempoa pitää pystyä kontrolloimaan. Vielä kun taistelemme levypalloissa niin pärjäämme varmasti, Gibson ruotii.

Yksi saksalaisvieraiden avainpelaajista on Katajan kauden 2014-15 mestarijoukkueessa pelannut Ken Horton.

Ottelu alkaa Joensuun areenassa keskiviikkoiltana kello 18.30. Kataja odottaa tutusti tukea myös kotiyleisöltä.

- Ennakkoon lippuja on mennyt kohtuullisesti. Vielä on vaikea sanoa, mihin myynti lopulta asettuu, sillä pelipäivä on perinteisesti vilkkain myyntipäivä. Toivottavasti yleisö löytää paikalle, sillä nyt taistellaan todella siitä, jatkuvatko europelit. Kaikki tuki on tarpeen, jotta saamme kirittyä piste-eron kiinni, sanoi Katajan toiminnanjohtaja Riku Tapio keskiviikkona aamupäivällä.

