Naishyppääjät ensimmäisenä MM-mäkeen

Naisten mäkihyppymaajoukkueen päävalmentaja Kimmo Kykkänen uskoo alkuviikon harjoitusten jälkeen, että Suomen kaikilla edustajilla on hyvä mahdollisuus ponnistaa torstain MM-karsinnasta perjantain kilpailuun. Lahden uusittu normaalimäki (HS 100) on suomalaisille tutumpi kuin vastustajille.

– Tulossa on kovatasoisin naisten kilpailu, mitä MM-kisoissa on hypätty. Meillä on kuitenkin hyvä joukkue ja kaikilla on mahdollisuus kisapaikkaan, Kykkänen arvioi tilannetta karsinnan aattona.

Sen tarkempaa tavoitetta päävalmentaja ei vielä aseta Julia Kykkäselle, Susanna Forsströmille ja Jenny Rautionaholle.

– Mennään karsinta läpi, ja katsotaan sitten tilanne uusiksi, Kimmo Kykkänen ehdotti.

Suomalaisten odotukset kohdistuvat ensimmäiseksi päävalmentajan omaan tyttäreen Julia Kykkäseen. Hän on kauden parhaiten menestynyt suomalaishyppääjä, ja hänen kuntonsa on ollut helmikuussa lupaavassa nousussa.

Kykkänen haki tammikuun lopulla apua urheilupsykologi Joni Puikkoselta.

– Pään sisällä oli joku lukko. Hyppäsin harjoituksissa ja kisojen karsinnoissa hyvin, mutta kisassa en. En kuitenkaan tiedostanut mitään jännitystä. Silti tulosta alkoi tulla heti, kun turvauduin ammattiapuun, Julia Kykkänen kertoi.

Viimeisissä maailmancupin kisoissa ennen Lahtea Kykkänen otti sijat kahdeksan ja seitsemän.

Naisille on niukasti kisoja

Kotimäessään Lahdessa kilpailevan Forsströmin hyppy alkoi sujua talviuniversiadeissa. Hän johti kilpaa ensimmäisen kierroksen jälkeen. Toisella kierroksella hän putosi neljänneksi kaatumisen takia.

– Olisin voittanut sen kilpailun ilman kaatumista. Se antoi itseluottamusta, Forsström kertoi.

– Minulla on ollut tänä talvena tosi vähän kisoja, mutta sain parhaat suoritukset tärkeään kilpailuun.

Myös Jenny Rautionaho on kärsinyt vähäisestä kilpailutarjonnasta. Kansainvälinen hiihtoliitto keskittyy kehittämään naisten maailmancupia, eikä naisille tahdo löytyä alemman tason kilpailutapahtumia.

Rautionaho joutuu MM-karsintaan kahden kuukauden kilpailutauolta.

– Parin kuukauden tauon jälkeen aika iso loikka, Rautionaho tiivisti tilanteensa.

Rautionahon MM-harjoitukset sujuivat alkuviikosta rikkonaisesti, mutta helmikuun alun viimeistelyleiri Lahdessa onnistui hyvin.

– Viimeistelyssä sain muutaman hyvän treenin MM-mäessä, Rautionaho vahvisti.