Suomi nimesi joukkueensa yhdistetyn kisaan – Manninen ei mukana

Ilkka Herola, Eero Hirvonen, Leevi Mutru ja Arttu Mäkiaho osallistuvat Lahden MM-kisojen yhdistetyn henkilökohtaiseen kilpailuun huomenna. Nelikon valinta tarkoittaa sitä, ettei kokenutta Hannu Mannista nähdä kilpailussa.

Mäkiaho varmisti kisapaikkansa suomalaisten sisäisessä karsinnassa, jossa hän oli Mannista parempi.

Suomalaisten kuluvan talven ykkösnimi on ollut Herola, joka on maailmancupin kokonaiskilpailussa seitsemäntenä. Herola on sijoittunut tällä kaudella maailmancupissa useita kertoja kymmenen parhaan joukkoon.

Hirvonen on maailmancupissa kymmenentenä. Hän ylsi tammikuussa maailmancupin kisassa Lahdessa toiseksi.

Yhdistetyn mäkiosuus alkaa huomenna kello 10.30. Kymmenen kilometrin hiihto-osuus alkaa kello 13.30.