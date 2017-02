Lipunmyynti Kontiolahden maailmancupiin alkanut vauhdilla - jo 5 800 lippua myyty

- 5 800 lippua on jo myyty tai varattu. Niistä A-katsomoon on mennyt 4 700 lippua. Lauantai on kiinnostavin. Myös VIP-liput ovat käyneet kaupaksi, sillä 900 lipun tavoitteestamme 800 on myyty, kertoi Lautamatti.

Kontiolahden Urheilijat tavoittelee lipunmyynnistä tuloja yhteensä yli 400 000 euroa.

Joensuusta kulkee kisapaikalle nonstop-bussikuljetus. Turvallisuuspäällikkö Hannes Rossi toivookin mahdollimman monen jättävän autonsa kotiin ja tulevan ilmaiskuljetuksilla.

- Kisoihin kannattaa tulla ajoissa, eikä myöskään pidä hötkyillä kisojen jälkeen pois lähtemisessä. Jäädään nauttimaan yleisöpalveluista, niin ruuhkilta vältytään, Rossi muistuttaa.

Ampumahiihtostadionilla on jo täysi tohina. VIP-teltan kattoa viimeisteltiin torstaina ja myöhemmin nousevat yleisö- ja mediateltta.

