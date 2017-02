Joensuun urheiluakatemialle uusi kärkilaji ja menestyssuunnitelma

Joensuun urheiluakatemian johtoryhmä nimesi kokouksessaan 16. helmikuuta yleisurheilun Joensuun Urheiluakatemian uudeksi kärkilajiksi. Muita akatemian kärkilajeja ovat ampumahiihto sekä pesäpallo.

Yleisurheilu on kuulunut akatemian alkuajoista lähtien akatemian valmennuslajeihin. Myös lajin urheilullinen taso sekä alueen nuorisovalmennus on ollut varsin hyvällä mallilla. Kärkilajistatukseen edellytettävä lajiliittotason tunnustus alueelta on kuitenkin puuttunut.

Lajiliittotason yhteistyö vahvistui vuoden 2016 lopulla, kun Suomen Urheiluliitto nimesi uudet nuorten olympiavalmentajat uudistuvaan valmennusorganisaatioonsa. Noista valmentajista kahden, Jukka Keskisalon (lajina kestävyysjuoksu) ja Olavi Parjasen (keihäänheitto), työpaikka on Joensuun urheiluakatemiassa.

Uusi kärkilajivalinta toteuttaa osaltaan Joensuun Urheiluakatemian uutta, vuodet 2017-2020 kattavaa menestyssuunnitelmaa. Akatemiaverkoston toimijoiden kanssa yhteisesti laaditun menestyssuunnitelman visiona on luoda Joensuun urheiluakatemiaan Suomen parhaat mahdollisuudet huippu-urheilun ja opiskelun yhdistämiseen. Tähän tähtääviä toiminnan osa-alueita ovat urheilijan kaksoisuran mahdollistaminen, huippu-urheilun edistäminen ja arvostaminen sekä osaamisen ja verkostojen vahvistaminen. Vahva seura- ja lajiliittoyhteistyö nähdään yhtenä huippu-urheilua eteenpäin vievänä toiminnan päämääränä.