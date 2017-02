Nuori Antti Aalto debytoi MM-tasolla tämän päivän kisassa

Suomen joukkueen muut hyppääjät pääsevät ponnistamaan Ahosen varjosta kohti kauden parhaita hyppyjään.

Etenkin Ville Larinnolla on näytönpaikka. Larinto on tuskaillut tällä kaudella hyppynsä kanssa. Siitä huolimatta hän on yltänyt muutaman kerran maailmancupin pisteille.

– Totta kai kausi olisi voinut mennä paremminkin. Ovathan kotikisat ja kotimäki kuitenkin sellainen yhdistelmä, joka saa fiilikset nousemaan kattoon, Ville Larinto sanoi.

Larinnolla on yksi iso etu lukuisiin muihin urheilijoihin verrattuna.

Kun maailmancupia hypättiin tulevissa olympiamaisemissa Pyeongchangissa, isonmäen kisa siirrettiin viheliäisten olojen takia pikkumäkeen.

– Edelliset hyppyni ovat siis normaalimäestä. Siitä voi olla hyötyä, Larinto korosti.

Jarkko Määttä on tuskaillut jo hetken aikaa vauhtimäen laskuasentonsa kanssa. Siihen pitäisi löytää äkkiä lääke, jos Määttä mielii taistella kelpo sijoituksista MM-kisoissa.

– Viimeistelytreeneissä ajatus on ollut perustekemisessä. Laskuasentoa täytyy pystyä korjaamaan.

Suomen maajoukkueen päävalmentaja Andreas Mitter nimesi torstain harjoitusten perusteella joukkueen normaalimäen karsintaan.

Ahonen, Larinto ja Määttä saivat seurakseen nuoren Kiteen Urheilijoita edustavan Antti Aallon, joka vielä viime vuoden puolella hyppäsi pääasiassa Continental cupia.