Mari Laukkanen laittaa saamansa 1000 euroa omaan junioriprojektiinsa

Venezuelalainen Lahden MM-kisoissa kohahduttanut Adrian Solano ilmoitti tänään myöntävänsä Mari Laukkaselle 1000 euron stipendin. Saman suuruisen stipendin saa myös Ristomatti Hakola.

Mari Laukkanen kertoo Facebook-sivuillaan ohjaavansa stipendinsä omaan junioriprojektiinsa. Laukkanen junioriprojekti on nimeltään Be a Champion with ME ja se jakoi Laukkasen mukaan viime keväänä tukea 30 hiihtävälle juniorille.

Tukea jaettiin pienten stipendien ja välineiden muodossa. Laukkanen myös kiitti Faceook-päivityksessään Solanoa ja Aleksi Valavuorta.

