Kymmenes perättäinen tappio uhkaa Jokipoikia – maalilla kolmosveskari

Ennätykselliseen tappioputkeen jääkiekon Mestiksessä ajautunut Jokipojat on lauantai-iltana tiukassa paikassa. Vain lähes täydellinen onnistuminen voi pelastaa joukkueen kymmenenneltä perättäiseltä tappiolta, sillä vastassa on sarjaa johtava Savonlinnan Pallokerho vieraskaukalossa.

Jokipojat hävisi perjantai-iltana jo yhdeksännen ottelun putkeen, kun Kiekko-Vantaa haki täyden pistepotin Mehtimäeltä maalein 5–2.

Tänään vastus on huomattavasti kovempi. Viiden ottelun voittoputkessa liihottava SaPKo johtaa sarjaa ja on ollut varsinkin kotihallissaan jäätävän kova: SaPKo on voittanut peräti 18 kauden 21:stä kotipelistään.

Jokipoikien kokoonpanosta uupuvat edelleen maalivahti Samuel Jukuri sekä hyökkääjät Joonas Larinmaa, Oula Uski ja Kasimir Puruskainen. Hyökkääjä Ville Silvast palaa kokoonpanoon oltuaan sivussa muutaman edellisen ottelun.

Jokipoikien maalilla aloittaa kolmosvahdiksi jäänyt Juho Ratilainen (kuvassa). Alkukaudesta lupavia otteita esittänyt 19-vuotias joensuulaisseuran oma kasvatti pelaa lauantaina vasta toisen Mestis-ottelunsa vuoden 2017 puolella. Edellisissä peleissä vastuuta kantanut Jonathan Iilahti on kokoonpanossa varamiehenä.

Ottelu Savonlinnan Talvisalon jääkiekkopyhätössä alkaa kello 17.00