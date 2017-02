Ranieri jätti jäähyväiset pelaajilleen

Leicesterin viime kaudella sensaatiomaiseen mestaruuteen jalkapallon Englannin Valioliigassa valmentanut, mutta torstaina potkut pestistään saanut Claudio Ranieri kävi lauantaina Leicesterin harjoituskentällä. Hän halusi hyvästellä ex-pelaajansa ja -valmennustoverinsa.

Ranieri, 65, tyhjensi työpöytänsä perjantaina, mutta pelaajat olivat tuolloin vapaalla. Hän palasi lauantaina tavatakseen vielä kerran ryhmän, jonka kanssa teki historiaa viime kaudella.

Tapaaminen oli Ranierin mukaan "normaali".

– Kiitän faneja, he ovat mahtavia. Oloni on hyvä johtuen siitä, mitä saavutimme Leicesterissä. Toivon, että sellainen tapahtuu vielä uudelleen, mutta vaikeaa se on, Ranieri kuvaili Sky Sportsille lähtiessään seuran harjoituskeskuksesta.