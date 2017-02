Janne Ahonen on 24:s ja Ville Larinto 27:s, kun MM-Lahdessa on hypätty miesten normaalimäen kisan ensimmäinen kierros. He jatkavat toiselle kierrokselle. Suomalaisista avauskierrokselle jäivät 35:nneksi sijoittunut Jarkko Määttä ja sijalle 38 hypännyt Antti Aalto.