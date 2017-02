Columbuksen Hännikäiselle syöttöpiste ja Korpisalolle nollapeli

Jääkiekon NHL:ssä Columbuksen Markus Hännikäinen ja Joonas Korpisalo ovat olleet tehokkaita ottelussa New York Islandersia vastaan.

23-vuotias Hännikäinen nappasi ottelun avausmaalista NHL-uransa ensimmäisen syöttöpisteen. Jack Johnsonin viimeistelemä avausmaali syntyi, kun ensimmäistä erää oli pelattu reilut viisi minuuttia.

Columbuksen maalia vahtinut Korpisalo pelasi puolestaan nollapelin. Hän torjui 24 kertaa.

Ottelu päättyi lopulta Columbuksen murskavoittoon lukemin 7–0.

New York Rangersin maalivahti Antti Raanta torjui yön kierroksella puolestaan 35 kertaa, kun vastassa oli New Jersey. Raannan selän taakse livahti kolme kiekkoa, yksi toisessa erässä ja kaksi kolmannessa erässä. New York Rangersin kolmannessa erässä tekemän tasoitusmaalin myötä oli tilanne varsinaisen peliajan loputtua 3–3. Voittajaksi selvisi jatkoajalla New York Rangers lukemin 4–3.

Nashvillen Juuse Saros torjui vuorostaan 24 kertaa ottelussa Washingtonia vastaan. Sarosin selän taakse livahti kaksi kiekkoa, mikä ei kuitenkaan koitunut Nashvillen kohtaloksi. Washington kaatui luvuin 2–5.

Yön kierroksella pelataan yhteensä kahdeksan ottelua.