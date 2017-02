Niskasen kiukku laantui, vaikka kultamitalin karkaaminen sapetti

Iivo Niskanen arveli, ettei osannut etukäteen kuvitella, kuinka paljon pronssimitali voi harmittaa. Norjalaisen Emil Iversenin kaistanvaihto Niskasen eteen pariviestin loppukaarteessa himmensi Suomen kultasauman pronssiksi.

– Lähdimme voittamaan kisaa. Jää niin paljon jossiteltavaa, kun kisaa ei ratkota täysin urheilemalla. Nämä ovat raskaita juttuja, kun ne ratkeavat tuolla tavalla, Niskanen sanoi.

Niskanen oli varma, että olisi kukistanut Iversenin loppukirissä, koska norjalainen oli selvästi väsynyt.

– Näin, että hän (Iversen) katsoi, että minä tulen. Hän päätti tulla minun uralleni, eikä siinä ollut paljon tehtävissä. Vauhti oli niin kova, ettei siinä kerkeä oikein kissaa sanoa, Niskanen muisteli.

– 2014 näki, ettei kannata jäädä ainakaan maahan makaamaan. Silloin jää ilman mitään, Niskanen viittasi Sotshin pariviestin loppuratkaisuun, jota kelattiin kuvanauhoilta pitkään.

Niskanen kävi tuomarineuvoston kanssa tutkimassa tilannetta, mutta häntä ratkaisu ei kiinnostanut. Uutta kultamahdollisuutta ei olisi tullut, vaikka neljänneksi hiihtänyt Norja olisi hylätty.

Mitali oli kuitenkin Niskasen uran ensimmäinen MM-uralla. Ennestään hänellä oli pariviestin olympiakultaa Sotshin olympialaisista, sekin Sami Jauhojärven parina, kuten sunnuntain MM-pronssi.

Niskanen, 25, oli maaliin tultuaan tulta ja tappuraa, mutta ei jaksanut kauan vihoitella. Hän kertoi paiskanneensa kisan jälkeen kättä Iversenin kanssa, ja norjalainen oli sanonut olevansa pahoillaan.

Niskanen yritti kääntää ajatuksia jo ensi viikon kilpailuihin.

– Ei auta olla vihoissaan. Tilanteelle ei voi enää mitään.

Iltapäivän liikuttavin hetki Niskaselle oli kukituksessa, kun kotiyleisö huusi Iivon nimeä.

– Koin, että hiihtoyleisön sympatiat olivat meidän puolella. Se lämmitti mieltä, ja ainakin tarjottiin heille unohtumaton elämys.

Niskanen ei anna periksi

Niskaselle on tarjolla MM-Lahdessa vielä ainakin kaksi erinomaista mitalimahdollisuutta.

– En anna periksi, ja näillä mennään kohti seuraavia karkeloita. Meillä on joukkuekisoista vielä 4x10 kilometrin viesti, ja keskiviikko on jo lähellä, Niskanen mietti 15 kilometrin hiihtoa, jossa hänellä on taas mitalisauma.

– Kaksi miestä (Sergei Ustjugov, Martin Johnsrud Sundby) näytti eilen, että he ovat tosi vahvassa kunnossa. Mutta en voi kieltää sitä, etteikö ladulla tuntunut tänään siltä, ettenkö olisi kunnossa.

– Toivon, että pystyn keskiviikkona suoriutumaan samalla lailla.

"Vain mitaleilla on merkitystä"

Sami Jauhojärvi sai pariviestin hiihdostaan vahvaa signaalia siitä, että hiihto voi kulkea Lahden MM-hiihdoissa toisellakin kisaviikolla. Jauhojärvi sai suksiinsa huippuvauhdin etenkin finaalin viimeisellä rutistuksella.

– Usein pariviesteissä hiihdän vahvemmin, mitä pidemmälle kisa etenee.

– Signaaleja tuli jo Otepään kisoista, ettei absoluuttinen isku ole kovin kaukana. Siellä hiihto lähti hummaamaan lopussa.

Jauhojärven panosta tarvitaan keskiviikkona 15 kilometrillä ja perjantaina 4x10 kilometrin viestissä.

Sunnuntaina hänelläkin oli mahdollisuus jopa kultamitaliin, mutta Norjan Emil Iversenin ja Jauhojärven parin Iivo Niskasen "sylipaini" viimeisessä kurvissa himmensi mitalin pronssiksi. Tuomarineuvosto käsitteli kontaktin, mutta tulkitsi sen normaaliksi kisatilanteeksi.

Jauhojärvi olisi tuominnut tilanteen toisin ja ainakin pudottanut Norjan finaalin viimeiseksi. Suurta väliä sillä ei kuitenkaan olisi ollut.

– Näissä kisoissa merkitystä on vain sillä, kuka saa mitaleita.

Kerttu Niskanen parisprintistä Ylelle: Harmittaa tosi paljon

Aino-Kaisa Saarinen ja Kerttu Niskanen hiihtivät viidenneksi naisten parisprintissä. Norja voitti ja Venäjä oli toinen. Yhdysvallat pinnisti kolmanneksi.

Norjan mestarijoukkueessa hiihtivät Heidi Weng ja Maiken Caspersen Falla. Kisa lykittiin perinteisellä hiihtotavalla.

Niskanen oli Ylen televisiohaastattelussa erittäin pettynyt suoritukseensa.

– Harmittaa tosi paljon. En saanut annettua sitä, mitä halusin, Niskanen sanoi.

Saarinen kaatui ylämäessä viimeisellä hiihtovuorollaan. Hän pääsi kuitenkin nopeasti ylös.

– Vähän sähelsin siinä. Onneksi välineet säilyivät ehjänä, Saarinen totesi Ylelle.

Suomi hävisi Norjalle lopulta 23 sekuntia. Falla kehui järjestäjien haastattelussa vuolaasti hiihtopariaan Wengiä.

– Hän on todella vahva hiihtäjä. Oli mahtavaa hiihtää tätä kisaa hänen kanssaan, Falla selvitti.