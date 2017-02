Kahden tappion viikonloppu ajoi Kiekkokoplan pakkovoiton eteen - "Erittäin katkeria tappioita"

Kiekkokoplalla ja päävalmentaja Rolle Turusella on kova työ sarjapaikan pitämiseksi.

Joensuulainen Kiekkokopla hävisi Suomi-sarjan putoamiskarsinnassa jo toistamiseen Karhu HT:lle. Kopla taipui Mehtimäellä maalein 4-5 (1-4, 2-1, 1-0) ja ottelusarja on porilaisille jo 2-0.

Koplalla on edessään kolme pakkovoittoa, tai tiedossa on putoamiskarsinta II divisioonan parhaita vastaan. Seuraava kohtaaminen on lauantaina Porissa.

Joukkue työllisti viikonlopun otteluissa porilaisten maalivahti Niklas Lehteä päälle sadan torjunnan verran, mutta viimeistely takkusi.

- Erittäin katkeria tappioita, päävalmentaja Rolle Turunen puhahti.

- Oli paikkoja ja paljon vetoja, mutta tehot jäivät puuttumaan. Viimeistelyyn pitää saada erilainen tatsi. Omiin virheisiin kaaduttiin, Turunen jatkoi.

Nemo Huhta teki Koplalle kaksi maalia, kun taas Juuso Sahlman ja Jesse Muranen osuivat kertaalleen.