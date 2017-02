Pärmäkoski tuulettaa mielikuvissaan

Helmikuun viimeinen päivä MM-Lahdessa on ollut Krista Pärmäkosken mielessä harjoituskauden alusta asti. Pärmäkoski on korostanut kuukausien ajan, että 10 kilometriä perinteisellä hiihtotavalla on hänen ehdoton päämatkansa kotiladuilla.

Pärmäkoskelle ex-hiihtäjä Marjo Matikaisen takavuosina lanseeraama "teen parhaani ja katsotaan mihin se riittää" -mentaliteetti on nykyään vieras. Vahvan kisakauden antamalla painoarvolla Pärmäkoski uskaltaa puhua mitalistakin ennakkoon. – Olen tehnyt kisapäivän eteen paljon mielikuvaharjoituksia, Pärmäkoski kertoi maanantaina ja sanoi hiihtäneensä kympin mielessään kymmeniä kertoja. Mielikuvaharjoituksissa epäonnistumisille ei anneta sijaa, vaan urheilija tuulettaa maalissa. Näin Pärmäkoski kuvasi mentaaliharjoitustaan marraskuun alussa mediapäivässään Lahdessa: – Kun tulen inkkarikukkulalle, siinä tuntuu toisella kierroksella jo tosi pahalta. Mutta tiedän, että sen päällä alkaa tasainen, joka on minun vahvuuteni. Laskuun työnnän paljon, J-mutka menee hyvin, muutama terävä työntö, laskuasentoon, maalisuoralle ja kunnon spurtti. Levollinen olo yllätti Maanantaina joukkueen haastattelutilaisuudessa Pärmäkoski kertoi yllättyneensä, miten levollinen olo hänellä oli viime lauantaina MM-Lahden starttiviivalla. Jännitys oli normaalia, urheilusuoritusta edeltävää ja edistävää kihelmöintiä. Kymmentuhatpäinen kotiyleisö ja sen pauhu eivät saaneet Pärmäkoskea lamaantumaan, päinvastoin. Samaa vahvuutta hän haluaa osoittaa tiistaina, vaikka mitaliodotukset nousivat lauantain hopeasta. – En ota paineita harteilleni, Pärmäkoski sanoi ja luetteli norjalaishaastattelijalle kymmenkunta voittajasuosikkia tiistaille. Pärmäkoski arvioi Marit Björgeniä ja Heidi Wengiä norjalaisista pahimmiksi vastustajikseen, mutta kärkipaikkaan tähyävät myös ruotsalaiset Charlotte Kallan johdolla. Kovat panokset on myös Puolan Justyna Kowalczykillä, joka voitti tammikuussa Lahdessa Skandinavia-cupissa kympin. Pärmäkoski nosti yllätyskortiksi vielä Saksan Nicole Fesselin, joka osoitti hänen mukaansa vakuuttavaa menoa pariviestissä. Suomen hiihdolle on hyvä merkki, että urheilijoiden haastattelutilaisuuksissa käy myös ulkomaista mediaa. Se kertoo, että suomalaisia pidetään mitalisuosikkeina. Ihan joka vuosi sellaista luksusta ei ole koettu. Kelin vaihtuminen kivaa Koko kauden vakuuttavasti hiihtänyt Pärmäkoski on kunnossa h-hetkellä, sen vahvisti jo lauantain yhdistelmäkilpailu. Pelkkä kunto ja päivän vire eivät kuitenkaan riitä, jos kalusto pettää. Tiistaiksi ennustettu vesikeli tuo oman mausteensa perinteisen hiihtotavan kilpailuun, sillä kisojen alkupäivien pakkasten jäljiltä suksien testaaminen jää kisapäivän aamupäivään. Naisten kymppi alkaa kello 13.45. Pärmäkoski ei murehdi etukäteen kelin vaihtumista, vaan pitää sitä "ihan kivana". Asenne kuvastaa suunnatonta luottamusta omaan suksiarsenaaliin ja Suomen huoltoryhmään, jota johtaa Pärmäkosken henkilökohtainen valmentaja Matti Haavisto. Pärmäkosken leirissä asiat ovat mallillaan. Tiistain aikataulua Pärmäkoski kuulee Marit Björgenin väliajat tiistaina hyvin, sillä Pärmäkoski starttaa Lahden MM-laduilla minuutin norjalaistähden perään. 10 kilometrin kilpailu alkaa kello 13.45. Numerolla 54 starttaavan Björgenin lähtöaika on kello 14.12, ja numerolla 56 hiihtävä Pärmäkoski pääsee ladulle kello 14.13. Ennakkosuosikeista Norjan Ingvild Flugstad Östberg lähtee minuutin Pärmäkosken perään, ja Heidi Weng starttaa viimeisenä kuuman ryhmän lähtijänä kello 14.15. Ruotsin Charlotte Kalla lähtee matkaan numerolla 34, ja Puolan Justyna Kowalczyk numerolla 44. Muiden suomalaisten lähtönumerot ovat: 36 Laura Mononen, 38 Kerttu Niskanen ja 40 Anne Kyllönen. Perinteisen hiihtotavan kilpailussa on mukana 72 hiihtäjää.