Ahonen ja Larinto huilasivat

Suurmäen harjoitukset houkuttelivat Lahden MM-mäkeen maanantaiaamuna vain kolme suomalaista, vaikka tiistain harjoituksia uhkaa tympeä sääennuste. Toisiin harjoituksiin on luvassa sumua, sadetta ja lämpöasteita.

Normaalimäessä parhaiten onnistuneet suomalaiset Janne Ahonen ja Ville Larinto lepäsivät. Jarkko Määttä, Antti Aalto ja normaalimäessä varamiehen rooliin joutunut Lauri Asikainen kävivät harjoittelemassa.

– Minun ei ollut tarkoitus hypätä tänään lainkaan, mutta tulin, kun vielä pääsi hyvään keliin, Jarkko Määttä kertoi.

Määttä pääsi harjoituksissa 114,5, 112,5 ja 116 metriin.

– Aika samanlaista kuin normaalimäessä, mutta isossa mäessä on kivempi hypätä, Määttä tiivisti harjoituksen annin.

– Huomenna tuskin tulen mäkeen ollenkaan.

Aalto esitteli harjoituksessa parasta suomalaista osaamista. Hän lensi 118, 116 ja 116,5 metriä.

– Tasaista ja aika lähellä omaa tasoa, Aalto totesi.

Aalto yrittää korjata hypyssään ilmalennon alkua. Hän ei saa siihen parasta kantoa, jos hän hyökkää suksien väliin liian ahneesti.

– Pitää saada kummulla hyppy jatkumaan niin, etten puhko sitä. Hypyn pitää jatkua luonnollisesti, Aalto kertoi.

Asikaisen täytyy antaa tiistain harjoituksissa vahva näyttö, jos hän aikoo Suomen edustajaksi suurmäen kilpailuun. Maanantaina hän hyppäsi betoniksi kutsutussa suurmäessä 112,5, 107,5, 109,5 metriä.

– Betoni on minulle normaalimäkeä mieluisampi, mutta vaikealta tuntui edelleen, Asikainen harmitteli.

– Täytyy hakea hyppyä vielä mielikuvan kautta ja yrittää huomenna mäessä rennommin. Jos tekniikkaa yrittää muuttaa väkisin, se voi mennä huonompaankin suuntaan.

Asikainen on seurannut katsojana MM-kisojen ensimmäisiä mäkikisoja ja ihastunut tunnelmaan. Jo senkin takia olisi kurja jäädä pelkästään varamiehen rooliin kotikisoissa.

– Minulla on kova halu kisaan. Kisoissa on ollut mahtava meininki ja sitä on ollut hieno seurata, vaikka harmittikin, kun oma kunto ei riittänyt paikkaan normaalikilpailussa.

Suurmäen suosikit liitelivät harjoituksissa kymmenkunta metriä suomalaisia pidemmälle. Puolan Kamil Stoch oli ensimmäisen kierroksen paras 131,5 metrin hypyllä. Norjan Anders Fannemel ponnisti toisella kierroksella 126,5 metriin, ja Saksan Stephan Leyhen viimeiselle hypylle mitattiin lukemat 129,5.

Slovenian Peter Prevc oli 127,5-metrisellään ensimmäisen kierroksen toiseksi paras.

Normaalimäen voittanut Itävallan Stefan Kraft ei hypännyt maanantaina.