Iivo Niskasella on keskiviikkona palkkapäivän vuoro

MM-pronssimitalisti Iivo Niskanen ei enää maanantaiaamuna liiemmin murehtinut parisprintin tapahtumia. Vaikka kilpailusta jäi melkoisesti jossiteltavaa, ei Niskanen halunnut sunnuntain tapahtumiin enää palata, kertoo Etelä-Suomen Sanomat.

Asiat käytiin porukassa läpi, ja nyt katseet on siirretty keskiviikon 15 kilometrin kilpailuun.

Niskanen on saanut keskittyä päämatkalleen rauhassa. Kaikki tarvittava on tehty. Keskiviikkona on palkkapäivän vuoro.

– Monen vuoden työ mitataan nyt. Jos teen huippusuorituksen, otan mitalin. Tavoitteena on kuitenkin mestaruus.

15 kilometriä on matka, jonka aikana virheisiin ei ole varaa. Niskanen on käynyt mielikuvissaan kisan useasti läpi. Taktiikka on selvä.

– Hakusessa on rento lähtö. Ei saa aloittaa liian hiljaa eikä myöskään liian kovaa. Nouseva käyrä on tavoitteena.

Niskasen mukaan haastajat tulevat omasta joukkueesta.

– Musti on kovassa kunnossa. Matti Heikkinen on näyttänyt tämän kauden maailmancupissa oman tasonsa. Vaikka Martin Johnsrud Sundby olikin Otepäässä ylivoimainen, niin hänenkin pitää onnistua todella hyvin, jos mielii kärkeen.

Suomalaisnelikon täydentää yhdistelmäkilpailussa parhaana suomalaisena upeasti yhdeksänneksi sijoittunut Lari Lehtonen.