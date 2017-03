Leonard pussitti NBA-voittokorin viime sekunneilla

San Antonion Kawhi Leonard heitti kaksi sekuntia ennen ottelun loppua voittokorin ja nousi Indianaa vastaan pelatun NBA-koripallo-ottelun tähdeksi.

Leonard teki ottelussa 31 pistettä ja kahmi kymmenen levypalloa. Täpärin lukemin 100–99 tullut kotivoitto oli liigan länsilohkon kakkoselle San Antoniolle viides peräkkäin.

New Orleansin Anthony Davis pussitti 33 pistettä ja rikkoi samalla NBA-urallaan 7 000 pisteen rajan, kun hänen joukkueensa New Orleans voitti Detroitin 109–86. Voitosta huolimatta New Orleansin jatkopaikka pudotuspeleihin on kiven alla.

Itälohkoa johtava Cleveland taipui Bostonin vieraana 99–103-tappioon. Cleveland-tähti LeBron James heitti 28 pistettä ja repi 13 levypalloa, mutta jäi voittaneen Bostonin Isaiah Thomasin 31 pistesaaliin varjoon.