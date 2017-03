IL: Anne Kyllönen kritisoi Suomen huoltomiehiä - "Valitettavaa, ettei ole aikaa saada suksiani kuntoon"

Anne Kyllönen ei ole tyytyväinen Suomen joukkueen huoltomiesten toimintaan viime viikkojen aikana. Kyllönen tilittää asiasta Iltalehdelle.

- Suksitallini Fischer lanseerasi hiljattain uuden suksen, ja niitä on tullut mulle, mutta eipä niitä ole valitettavasti näkynyt testeissä. En tiedä, onko huollolla resurssipulaa. En ole pystynyt käyttämään uutta kalustoa kisassa, vaikka tiedän, että siellä on erinomaisia suksia, Kyllönen sanoo.

Uuden suksen tultua Suomen huollon tehtävä on käsitellä suksi hiomalla, voitelemalla ja kuvioimalla se.

- Saan aivan varmasti yhtä hyviä suksia kuin vaikkapa Marit Björgen, mutta huolto ei ole käsitellyt niitä minulle. Valitettavaa, ettei aikaa ole riittävästi tehdä suksiani kuntoon, Kyllönen napauttaa.

Kyllösen mielestä Suomen maajoukkueen urheilijat ovat epätasa-arvoisessa asemassa joukkueessa.

- Joukkueessa on suksimiehiä, joilla on vain yksi urheilija, ja jokaisella on omia suosikkiurheilijoita. Osalla on henkilökohtaisia valmentajia huoltotiimissä, niin tietysti se jakaa porukkaa. Lähtökohta pitäisi olla, että ollaan samalla viivalla.

Lähde: Iltalehti