Kraftille suurmäen MM-kultaa – Ahonen 23:s

Stefan Kraft on Lahden MM-kisojen mäkikuningas. 23-vuotias itävaltalainen juhli maailmanmestaruutta sekä normaalimäessä että suurmäessä, jonka hän tänään voitti 1,3 pisteen erolla Saksan Andreas Wellingeriin. Wellinger jäi myös normaalimäessä Kraftin taakse MM-hopealle.

Kolmas mitali matkaa Puolaan, jonka vahvasta miehistöstä tänään parhaiten onnistui Piotr Zyla. Hän hävisi tasaisessa kisassa Kraftille 2,6 pistettä ja jätti Norjan Andreas Stjernenin neljänneksi vain 0,6 pisteellä.

– Mahtavaa, kaksi kultaa! Tasaista oli, olin onnekas, mutta ansaitsen nämä, Kraft hehkutteli tv-haastattelussa kisan jälkeen.

Suomalaisten kisa jäi tasapaksuksi. Janne Ahonen oli 23:s, Ville Larinto 26:s, Jarkko Määttä 27:s ja ensimmäisenä toiselta kierrokselta karsiutunut Antti Aalto 31:s.

Kotiyleisö kannusti

Karsintahypyt jäivät suomalaisten mäkimiesten kohokohdiksi Lahden MM-kisojen henkilökohtaisissa kilpailuissa. Janne Ahonen ja Ville Larinto loistivat normaalimäen karsinnassa, Antti Aalto ja Jarkko Määttä suurmäessä.

Aalto nostatti odotuksia torstaina hypättyyn suurmäkeen, mutta tulos oli pettymys varsinkin Aallolle.

Suurmäessä tekniikkansa mystisesti hukannut Ahonen oli lopulta suomalaisista parhaana 23:s tasapaksuilla 115 ja 116 metrin hypyillä.

Suomalaisten paras palkinto oli yleisön hieno kannustus. Etenkin kotimäissään hypännyt Ahonen sai ponnistaa upeaan huutomyräkkään.

– Tosi hienoa, miten yleisö oli kilpailussa mukana, Ahonen kiitti paikalla olleita.

– Meillä on ollut vaikeaa ja on edelleen. Meillä on miekat tylsiä, mutta yritämme silti taistella Suomen puolesta.

Yleisö tuntui aistivan asenteen.

Lahden MM-mäkihypyt päätetään lauantaiseen joukkuekisaan.

– Toivotaan niitä hyppyjä, mitä meistä jokainen on täällä parhaimmillaan tehnyt tämän viikon aikana. Sellaisen päivän sattuessa mahdollisuudet ovat ihan hyvään kisaan, Ahonen ennakoi lauantaita Ylelle.