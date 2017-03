Mäkäräisellä varsin erikoinen unirytmi Etelä-Koreassa

Kaisa Mäkäräinen sijoittui torstaina neljänneksi ampumahiihdon maailmancupin pikakilpailussa Etelä-Korean Pyeongchangissa. Voiton vei Saksan Laura Dahlmeier, joka samalla kasvatti etumatkaansa maailmancupin kärjessä.

Erikoisen Etelä-Korean kisamatkasta tekee Mäkäräisen unirytmi.

- Olen yrittänyt elää täällä puolittain Euroopan aikaa, eli nukkumaan on menty yhden kahden välillä yöllä ja olen herännyt yleensä kello 13:n aikoihin, eli on tullut nukuttua myös aika pitkiä unia.

- Vähän kummallista kyllä elää tämmöisessä rytmissä, mutta koska tämä on vain viikon reissu ja kisat jatkuu heti tämän perään Suomessa, niin tämä on varmasti ihan ok ja helpottaa ehkä sitten ensi viikon toimintaa, Mäkäräinen kertoo Ampumahiihtoliiton tiedotteessa.

Pyeongchangissa kisataan vielä lauantaina takaa-ajokilpailu.

Ensi viikolla Mäkäräinen kilpailee maailmancupin kilpailussa Kontiolahdella.