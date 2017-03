Kotona asuminen rentouttaa Pärmäkosken

Krista Pärmäkoski kokee hyötyvänsä kotona asumisesta Lahden MM-kisoissa. Huippuhiihtäjä viettää matkalaukkuelämää 240 päivää vuodessa, ja kaikki kotona vietetty aika on eduksi.

– Kotona asuminen tuo rentoutta. Kaikki ylimääräinen häslinki on poissa.

– Pääsen elämään perusarkea, kun koira herää aamulla ja katsoo silmiin, lähdetäänkö pihalle, Pärmäkoski kertoi joukkueen mediatilaisuudessa Vierumäellä. Sinne hän joutui ajamaan Lahdesta.

Valtaosa Suomen MM-joukkueesta majoittuu urheiluopiston maisemissa, mutta naishiihtäjistä Pärmäkoski, Anne Kyllönen ja Aino-Kaisa Saarinen asuvat kotonaan. Pärmäkosken mukaan asumisjärjestelyt eivät millään lailla rapauta joukkuehenkeä.

– Meillä on ihan hyvä joukkuehenki, ja se näkyi eilen, Pärmäkoski viittasi torstain viestipronssiin.

Pärmäkoski vakuutti, että kollega Kyllösen kritiikki suksihuoltoa ja huoltopäällikkö Matti Haavistoa kohtaan ei häntä hetkauta. Haavisto on Pärmäkosken valmentaja, ja kaksikko on tehnyt yhteistyötä hiihtäjän juniorivuosista lähtien.

– Tiedän, miten asiat ovat. Ja sen verran mitä Mattia tunnen, hän ei nosta ketään erityisasemaan, Pärmäkoski sanoi.

Kotikisoista voi nauttia

Pärmäkoski starttaa lauantaina MM-Lahden neljännelle matkalleen, 30 kilometrin yhteislähtöön. Esimerkiksi vuodenvaihteen Tour de Ski -kiertueeseen verrattuna arvokisatahti on löysä, ja Pärmäkosken vire on yhä tuore.

– Ei ole sellaista tunnetta, että olisi vielä hirveästi hiihtänyt kilpaa.

Hänellä on kolmesta startista koossa kaksi mitalia: yhdistelmäkisan hopea ja viestin pronssi. Onnistumisen taustalla ovat tuloksekkaat mielikuvaharjoitukset harjoituskaudella.

– Olen pyrkinyt siihen, ettei lähtöviivalle kerry ylimääräisiä paineita.

– Minusta meidän koko joukkue on pystynyt käsittelemään kotikisojen paineet todella loistavasti, Pärmäkoski arvioi.

Loppukauden onnistumiset laiha lohtu Niskaselle

Kerttu Niskanen ei saa taiottua tästä hiihtokaudesta hyvää, vaikka onnistuisi MM-kisojen 30 kilometrillä tai pärjäisi loppukauden maailmancupissa.

– En tajua, miten voin olla tuon kesän ja syksyn jälkeen näin huono, Niskanen puuskahti joukkueen mediatilaisuudessa.

Niskanen on pitkin kautta kertonut harjoituskautensa onnistumisista, mutta kisaladuilla hänellä on käsijarru päällä. Urheilijan mieli vetää palkintosijoille, mutta maailmancupissa hän on hiihtänyt vain kolmesti kymmenen parhaan joukkoon.

– Keväällä täytyy aukaista harjoituspäiväkirja ja katsoa, löytyisikö sieltä syy.

– On positiivista, jos loppukaudesta tulee hyviä sijoituksia, mutta kausi ei ole ollut sitä, mitä kesällä ajattelin, 28-vuotias Niskanen linjasi.

Onnekseen hän voi ottaa pikkuveljensä Iivo Niskasen kehityksestä kopin. Nuoren miehen pari viime kautta olivat tavoitteita vaatimattomammat, mutta kaikki kirkastui tämän kauden aikana. Maailmanmestaruus ei tule tuurilla, eikä kunto osu vahingossa arvokisoihin.

– Iivokin on sanonut, että tämä kausi voi poikia ensi vuonna olympialaisissa, Kerttu Niskanen sanoi.

Hänen mukaansa sisaruksilla on toimiva palautejärjestelmä. Jos asiat menevät pieleen, toinen näkee vaikeuksissakin ne asiat, jotka ovat hyviä ja joista voi oppia.