Kyläyhdistyksen joukkue lähtee valloitaamaan Jukolan yötä

Kesäkuussa Enossa järjestettävä suunnistuksen suurtapahtuma, Jukolan viesti, on poikkeuksellinen urheilujuhla. Jukolan viestissä tavalliset kuntoilijat ja eri urheilulajien edustajat saavat mahdollisuuden aistia saman Jukola-tunnelman, kokea samat olosuhteet ja juosta samat rastivälit kuin maailman huippusuunnistajat.

Kuntosuunnistajien, harrastelijaporukoiden sekä työjoukkueiden määrä on Jukolan viestitapahtumassa kasvanut tasaisesti vuosien saatossa. Kesäkuussa Joensuu-Jukolan lähtöviivalle odotetaan jälleen satoja harrastaja- ja kaveriporukoita suunnistusmaailman huippujoukkueiden seuraksi.

Yhtenä joukkueena monen muun joukkueen joukossa on Kyläpari ry:n joukkue, joka on ilmoittautumassa mukaan Kiteeltä. Kyseessä on kolmen pienen kylän, Kantosyrjän, Korkeakankaan ja Potoskavaaran, yhteinen kyläyhdistys. Kyläparin kyläyhdistys tunnetaan Kyläparin Myllyteatterista, mutta myös muusta toiminnastaan, jota kyläyhdistys järjestää kyläläisille ja lähialueiden asukkaille. Aktiivinen kyläläisten joukko vastaa muun muassa kylän hiihtolatujen ylläpidosta, kyläsaunan lämmittämisestä avantouimareiden iloksi sekä erilaisista kesäisistä tapahtumista.

Kyläparin motto on ’’pieni, mutta sitkeä’’. Tunnuslauseensa mukaisesti kyläyhdistys on lähdössä valloittamaan Jukolan yötä sitkeällä ja sisukkaalla joukkueella. Jukola-joukkueen kokoamisesta on vastannut Reijo Väistö, joka kuuluu Kyläparin aktiiviseen jäsenistöön. Väistön mukaan kyläläisten saaminen mukaan onnistui yllättävän helposti. Enoon on lähdössä niin Jukolan ensikertalaisia kuin kokeneempia kuntosuunnistajia, joilla on kokemusta Jukolan viesteistä.

Kyläparin joukkueen valmistautuminen seitsenosuuksiseen viestiin on sujunut pilke silmäkulmassa, huumoria unohtamatta. Kevään edetessä joukkue tulee hakemaan suunnistustuntumaa muun muassa osallistumalla Keski-Karjalan iltarasteille.