Pudotuspeleihin, kesälomalle vai karsintoihin? - Jokipojilla tänään huipputärkeä ottelu

Jokipoikien runkosarjan kolmanneksi viimeinen ottelu, ja samalla viimeinen kotiottelu, on lauantai-illan kamppailu JYP-Akatemiaa vastaan. Otteluun on yleisölle ilmainen sisäänpääsy.

Ennätykselliset 11 tappiota kärsineen Jokipoikien edellinen voitto on tammikuun puolen välin paikkeilta, kun kotiottelussa kaatui juuri tulevan lauantain vastus JYP-Akatemia.

Päävalmentajan vaihdoksen jälkeiset neljä peliä ovat tuottaneet vain yhden pisteen, ja lisää pisteitä kaivattaisiin, jotta joukkue välttää karsinnat ja yltää vielä pudotuspeleihin.

Molemmille joukkueille lauantaina jaossa olevat pisteet ovat elintärkeitä. Jokipojat kamppailee pääsystä pudotuspeleihin, ja mikäli ottelusta Akatemiaa vastaan tulee tappio, on mahdollisuus joutua karsimaan sarjapaikasta taas entistä suurempi.

Akatemia on ennen perjantaina pelattavaa kierrosta 11. sijalla 59 pisteellään ja täten viimeisellä karsijan paikalla, mutta joukkue on pelannut kaksi ottelua Jokipoikia (sija 8. ja 65 pistettä) vähemmän.

– JYP-Akatemia on hyvä joukkue, joka on hyvin valmennettu. Pelaavat sitä "JYP-kiekkoa". Pelin rakenteet ja muut on siellä kunnossa. Oma tekeminen on kuitenkin meidän ykkösjuttumme, sanoo Jokipoikien päävalmentaja Jouni Varis.

Lauantai-illan ottelu käynnistyy Mehtimäellä kello 17.

