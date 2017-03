Kaisa Mäkäräinen lähetti eksoottiset terveiset Koreasta

- Greetings from 2018 Olympic City Pyeongchang, Mäkäräinen kirjoitti lohikäärmeen kuvalla höystettynä. Mäkäräisen Instagram-päivitys on nähtävissä alla.

Perjantaina ampumahiihdon maailmancupissa oli välipäivä, mutta lauantaina - paikallista aikaa illalla, Suomen aikaa keskipäivällä - naiset ovat jälleen tositoimissa.

Mäkäräinen starttaa lauantaina Suomen aikaa kello 11.45 alkavaan naisten takaa-ajoon sijalta neljä noin minuutin pikamatkan voittaneen Laura Dahlmeierin jälkeen.