Karelia Golf valittiin vuoden golfseuraksi

Karelia Golf valittiin vuoden 2016 golfseuraksi Suomen Golfliiton 60-vuotisjuhlissa lauantaina. Helsingissä Finlandia-talossa vietetyssä gaalaillassa palkinnon vastaanottivat Karelia Golfin uusi puheenjohtaja Kimmo Kotro, kolme aiempaa vuotta puheenjohtajana toiminut Olli Koivula sekä seuran kehityspäällikkö Aki Keronen.

Kunniakirjan ja komean pokaalin ohella Karelia Golf sai tuhannen euron stipendin käytettäväksi juniorityön hyväksi.

- Tämä palkinto on varmasti koko seuran palkinto ja suuri kunnianosoitus sille arvokkaalle talkootyölle, jota ihmiset seuran eteen ovat nyt 30 vuotta tehneet. Meillä on hieno seura, täynnä aktiivisia jäseniä, jotka omalla panoksellaan jaksavat vuodesta toiseen kehittää seuraa ja sen toimintaa, puheenjohtaja Kotro kommentoi.

- Taloudenpito on hoidettu esimerkillisesti ja olosuhteita sekä palveluita on kehitetty mallikkaasti ja monipuolisesti. Olen hyvin ylpeä seurastamme, jolle tämä liiton myöntämä tunnustus on varmasti ansaittu.

Saatu tunnustus on lajissaan merkittävä Suomen 140 golfseuran joukosta ja osoitus onnistuneesta kehittyvästä seuratyöstä.

- Ei pidä myöskään unohtaa esimerkiksi Väinö H. Bromanin henkilökohtaista taloudellista panosta seuran hyväksi. Se on ollut vuosien saatossa merkittävä ja mahdollistanut paljon. Myös toiminnanjohtaja Mika Kupiainen on tehnyt pitkän onnistuneen päivätyön seurassa ja hoitanut työnsä erittäin hyvin, Kotro kehuu.

Juhlaillassa Karelia Golf sai toisenkin tunnustuksen, kun pitkään seuratyössä mukana ollut kehityspäällikkö Aki Keronen muistettiin vuoden nuorisotoimijan palkinnolla.

Karelia Golf viettää tänä vuonna 30-vuotisjuhliaan. Vuonna 1987 perustetussa seurassa on nykyisin reilut 1 250 jäsentä.