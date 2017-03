Josban päävalmentajaksi 23-vuotias Santeri Raatarila

Josban edustusjoukkueen uudeksi päävalmentajaksi on valittu liikuntaneuvoja Santeri Raatarila, 23. Raatarila (kuvassa) on toiminut aiemmin Josban seurakoordinaattorina ja edustusjoukkueen apuvalmentajana.

Josban pitkäaikainen päävalmentaja Antti Ruokonen ilmoitti joulukuussa jättävänsä valmennustehtävät.

Mäntyharjulta kotoisin oleva Raatarila on kouluttanut itseään monipuolisesti valmennustehtäviin. Tanhuvaarassa suoritetun liikuntaneuvojan tutkinnon lisäksi hän opiskelee Karelia ammattikorkeakoulussa fysioterapeutiksi. Takana on lisäksi useita erilaisia kursseja ja Salibandyliiton koulutuksia.

- Olen iloinen, että seura uskoo minun pystyvän auttamaan joukkuetta kehittymään. Joukkue on täynnä loistavia persoonia ja koska tunnemme jo kaikki toisemme, niin uskon työskentelymme sujuvan hyvin, Raatarila arvioi.

- Meillä on nuori joukkue joka on sitoutunut pitkäjänteiseen työhön. Minun oma visioni on nostaa perinteikäs Josba takaisin sille tasolle jolle se Suomessa kuuluu.

Antti Ruokonen muistuttaa, että kaksi vuotta sitten seurassa tehtiin merkittävä linjavalinta kehittää uutta edustusjoukkuetta oman juniorityön kautta.

- Nyt tehtiin linjavalinta valmennuksessa. Me tarvitaan uutta virtaa ja ajatuksia, mutta tietenkin Josban perinteitä kunnioittaen. Josbasta on syntynyt kuva hyvin harjoittelevana, sitoutuneena ja joukkueena pelaavana ryhmänä, Ruokonen linjaa keskeiset periaatteet.

- Santeri on tuttu mies joukkueelle, nuorekas, utelias ja innostunut.

Päävalmentajan tehtävä on sivutoiminen. Raatarilan sopimus on yksivuotinen ja siinä on jatkomahdollisuus. Josban päävalmentajan tehtävää haki neljä henkilöä. Toisin kuin Karjalaisessa mainittiin, Steelersin valmentajana työskentelevä Petri Torni ei ollut hakijoiden joukossa.

Raatarila toimii nyt Josban seurakoordinaattorina ja vetää tyttösäbän kehitystyötä seurassa. Lisäksi hänellä on tehtäviä useissa poikajunnujoukkueissa, esimerkiksi C2-junnuissa vastuuvalmentajan rooli. Päävalmentajan vastuun hän ottaa meneillään olevan divarikauden jälkeen.

- Pidetään fokus vielä tässä keväässä ja Divarin pudotuspeleissä. Haluan myös hoitaa tyylikkäästi loppuun junioripuolen työni tämän kauden osalta.