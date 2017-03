Järjestäjät tyytyväisiä Kontiolahden maailmancupin lipunmyyntiin - A-katsomo jo osin täynnä

Perjantaina Kontiolahdella alkavien ampumahiihdon maailmancupin kilpailujen lipunmyynti on jatkunut vauhdikkaana, tiedottavat maailmancupin kisajärjestäjät.

Jo aiemmin perjantain VIP-liput myytiin loppuun, ja nyt lauantain A-katsomo on jo lähes täynnä. Lauantaiksi A3-lohkoon on vielä reilut sata paikkaa jäljellä.

Perjantain osalta A-katsomossa A1-lohkon on täynnä, mutta A-katsomosta löytyy muuten vielä tilaa. Kisakatsomoon mahtuu kuitenkin vielä hyvin.

- Tavallisia pääsylippuja on myyty yhteensä noin 7 500, VIP-lippuja yhteensä noin 820. Lipunmyynti on ollut ennakkoon todella vauhdikasta, lipunmyynnistä vastaava Jarno Lautamatti sanoo.

Kisaviikon ajaksi on Joensuun keskustaan Carelicumiin avattu infopiste, jossa on lipunmyyntipiste. Kisainfoa on tarjolla ja lippuja voi hankkia Carelicumin normaalien aukioloaikojen puitteissa. Verkossa liput voi hankkia osoitteesta ticketmaster.fi.

