23-vuotias Aaltonen allekirjoitti nimensä niin sanottuun entry level -sopimukseen.

Viime kauden Aaltonen pelasi KHL:ssä Vitjaz Podolskin paidassa. Aaltosen kausi Vitjazissa oli onnistunut, sillä 59 otteluun hän iski tehopisteet 19+25. Myös debyyttiottelut maajoukkueessa sujuivat mallikkaasti: kuudessa maaottelussa hän saalisti tehopisteet 6+1.

The @MapleLeafs have agreed to terms on an entry-level contract with 23-year old forward Miro Aaltonen #TMLtalk